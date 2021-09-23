Japonya'dan Kovid-19 aşılarına adil erişim kapsamında aşı doz desteğini 60 milyona çıkarma taahhüdü - Haberler
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Japonya'dan Kovid-19 aşılarına adil erişim kapsamında aşı doz desteğini 60 milyona çıkarma taahhüdü

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'dan Kovid-19 aşılarına adil erişim kapsamında aşı doz desteğini 60 milyona çıkarma taahhüdü

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına adil erişim sağlanması amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere aşı desteğini 60 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına adil erişim sağlanması amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere aşı desteğini 60 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları kapsamında, "Küresel Kovid-19 Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa" çevrim içi zirve gerçekleştirildi.

Başbakan Suga Yoşihide, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğindeki zirveye gönderdiği video mesajda, ülkesinin, salgınla mücadeledeki çabalarına değindi.

Japonya'nın, düşük ve orta gelirli ülkelere oksijen yoğunlaştırıcı ve havalandırma cihazları sağladığını belirten Suga, "Bu sağlık krizinin üstesinden gelebilmek için bu tür yardımlara devam edeceğiz." dedi.

Suga ülkesinin, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programına (COVAX) 1 milyar dolar katkı verdiğini ve çeşitli ülkelere 23 milyon doz aşı sağladığını anımsattı.

Aşılara adil erişim sağlanması amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere 30 milyon doz ek aşı desteği daha vereceklerini kaydeden Suga, toplam aşı doz yardım hedefini 60 milyona çıkarmak istediklerini açıkladı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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