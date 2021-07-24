Japonya'dan Kovid-19'a karşı Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans desteği
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Japonya'dan Kovid-19'a karşı Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans desteği

Japonya'dan Kovid-19'a karşı Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans desteği
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans tedarik edecek.

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans tedarik edecek.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Japonya, Kovid-19 ile mücadeleye karşı Myanmar'ın Yangon bölgesindeki sağlık kuruluşlarına ekipman tedariki sağlayacak.

Buna göre Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) proje fonu kapsamında Japonya, 700 oksijen yoğunlaştırıcı desteği verecek.

Öte yandan Myanmar'ın farklı bölgelerindeki sağlık tesislerine de Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması amacıyla 14 ambulans hibe edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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