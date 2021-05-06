Japonya'dan Kovid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisi altındaki Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla bu ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe verecek.