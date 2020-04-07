Japonya'dan koronavirüsle mücadelede 1 trilyon dolarlık mali destek
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Japonya, Güncel

Japonya'dan koronavirüsle mücadelede 1 trilyon dolarlık mali destek

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iş dünyası ve halka yönelik yaklaşık 108 trilyon yen değerinde (989 milyar dolar) mali destek paketi uygulanacağını açıkladı.

07.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:08
Japonya'dan koronavirüsle mücadelede 1 trilyon dolarlık mali destek

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iş dünyası ve halka yönelik yaklaşık 108 trilyon yen değerinde (989 milyar dolar) mali destek paketi uygulanacağını açıkladı.

Başbakan Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklanan acil ekonomik destek ve ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Salgına karşı devlet bütçesinden eşi görülmemiş bir mali katkı planı açıkladıklarını dile getiren Abe, bu oranın Japonya'nın gayrı safi milli hasılasının yüzde 20'sine denk düştüğünü söyledi.

Sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi, vergi muafiyeti, küçük işletmelere nakit desteği ve hane halkına para ve çocuk yardımı gibi kolaylıkları içeren paketin detaylarını paylaşan Abe, 2008 mali krizinde açıklanan 56 trilyon yenlik destek paketinin neredeyse iki katı olduğunu vurguladı.

Abe, yüzde 50 gelir kaybı yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelere 2 milyon yen (18 bin dolar), geliri yarı yarıya düşen hanelere de nakit 300 bin yen değerinde (2 bin 800 dolar) mali destek sağlanacağını belirtti.

Çocuk yardımı kapsamında düşük gelirli hane halkına çocuk başına ek 10 bin yen (91 dolar) verileceğini kaydeden Abe, satışları yüzde 50 oranında azalan firmaların da tüketim ve mülk vergisinden muaf tutulacağını aktardı.

Özel banka kredisi ödemelerinin faizsiz uzatılmasına yönelik bir taslak üzerinde çalışıldığını anlatan Abe, destek kapsamında ayrılan 13 milyar yen (119 milyon dolar) ile de iki milyon insanın tedavisinde kullanılmak üzere anti-gribal Avigan ilacının stoğunun 3 katına çıkarılacağını da ifade etti.

"Yakın teması yüzde 80 azaltın"

Abe, 6 Mayıs'a kadar sürecek OHAL konusuna da değinerek, danışma komitesinin tavsiye kararını açıklaması sonrası hükümetin bu konuda politikasının değiştiğini ve OHAL kararı aldıklarını söyledi.

Metropol ve büyükşehirlerde virüsün daha kolay yayılabildiği uyarısını yapan Abe, OHAL süresince halka evlerinde kalmaları ve yakın çevreyle teması yüzde 80 oranında azaltmaları çağrısında bulundu.

Abe, insanlar arasında yakın temasın azaltılması sonucunda yaklaşık iki hafta içerisinde yeni vaka sayısı hızında düşüş beklendiğini vurguladı.

Hastanelerdeki yatak kapasitelerinin büyük oranda dolduğunu, doktorlar ve sağlık çalışanlarının yoğun stres koşulları altında çalıştığına dikkati çeken Abe, salgının yayılma hızını koruması halinde ekonomi ve insan yaşamına büyük tehdit oluşturacağına işaret etti.

Bazı Avrupa ülkelerindeki tecrit koşulları, şehir karantinaları gibi şartların Japonya'da uygulanmadığının altını çizen Abe, iş dünyasına da çağrı yaparak esnek çalışma saatleri uygulanmasını ve ofis personeli sayılarının yüzde 70 oranında azaltılmasını talep etti.

Abe, gıda ve ilaç tedariği gibi günlük ihtiyaçların üretimi, nakliyesi ve mağazalarda satışının devam edeceğini ifade ederek, başta genç yaştakiler olmak üzere herkesten, makul bir sebep olmadıkça yerleşim yerlerini terk etmemelerini istedi.

OHAL bölgelerinde valilikler halktan acil ihtiyaç dışında sokağa çıkmamalarını isteyebilecek ancak sokağa çıkılması halinde bir yaptırım uygulanmayacak.

Valilikler okul ve eğlence yerlerini de kapatabilecek.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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