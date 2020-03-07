Japonya'dan Korona virüsüne karşı yeni tedbir

07.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:34

Japonya'nın Korona virüsü tehdidi nedeniyle Güney Kore ve Çin'den gelenlere uygulanacağını açıkladığı karantina prosedürüne göre söz konusu kişilerden 2 hafta dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmamaları istenecek.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü tehdidi nedeniyle sınır kontrollerini artıran Japonya'nın, Güney Kore ve Çin'den gelenlere yönelik uygulanacağını açıkladığı karantina kararının detayları netleşmeye başladı. Pazartesi günü itibarıyla iki ülkeden gelen tüm yolculara uygulanacak prosedürlere göre, ülkeye giriş yapanlardan kendilerini 2 hafta süreyle karantinaya almaları istenecek. Mart ayı sonuna kadar Çin ve Güney Kore'den ülkeye dönen vatandaşlarından 2 hafta evlerinde kalmalarını isteyeceği öğrenilen Japonya, yabancı ülke vatandaşlarından ise otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmaları ve sağlık durumlarını günlük olarak kontrol etmelerini talep edecek. Toplu taşıma araçlarını da kullanmaması istenen söz kişiler, herhangi virüs belirtisi göstermeleri halinde belirlenen tıbbı merkezlerle iletişime geçecek.



Hükümetten açıklama



Güney Kore'nin tepkisine neden olan kararla ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, gerekli tedbirleri almak için doğru zaman olduğunu belirterek, "Virüs bazı ülkelerde hızla yayılıyor. Biz de kritik bir aşamadayız. Evde bireysel olarak alınabilecek önleyici tedbirlere ek olarak, sınır kontrollerini derhal ve tereddüt etmeden artırmak da önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



Güney Kore'den adım gelmişti



Japonya, Korona virüsü salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında son olarak Çin ve Güney Kore'den ülkeye giriş yapan herkese 2 hafta süreyle karantina uygulanacağını açıklamış, karar Güney Kore'nin tepkisine neden olmuştu. Kendilerine haber verilmeden tek taraflı bir karar alınmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Cho Sei-yong, Japon vatandaşları için geçerli olan vizesiz giriş programının askıya alınacağını duyurmuştu. Cho ayrıca, Güney Kore vatandaşlarını Japonya'ya mecburi olmayan ziyaretlerden kaçınmaya çağıracaklarını belirtmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA