Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler
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Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler

Japonya'da hükümet, korona virüsünün hızla etkisi altına aldığı Avrupa'nın bazı bölgelerinden gelen yabancılara yönelik yeni seyahat kısıtlamalarını hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

17.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:58
Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler

Japonya'da hükümet, korona virüsünün hızla etkisi altına aldığı Avrupa'nın bazı bölgelerinden gelen yabancılara yönelik yeni seyahat kısıtlamalarını hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.


Japonya, korona virüsü riski nedeniyle Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang Eyaleti'ndeki Cheongdo ilçesi ve Daegu şehri ile Çin'in Zhejiang ve Hubei eyaletlerine ve İtalya'nın kuzeyinden gelen yabancılara yönelik seyahat kısıtlamaları uyguluyor. Kısıtlamaların sınırını Avrupa'nın riskli bölgelerini içine alacak şekilde genişleten Japonya, sınır tedbirlerini arttırmaya hazırlanıyor. Yeni kısıtlamaların İspanya'da Madrid dahil 3 bölge, İtalya'da Ligurya dahil 4 bölge, İsviçre'nin Ticino bölgesinin tamamı ve İzlanda'nın tümünü kapsayacağı duyuruldu. Bu bölgelerde bulunan yabancı ziyaretçiler 14 gün Japonya'ya giremeyecek.


Hükümet ayrıca Fransa ve Almanya dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen gezginlerden ve Japon vatandaşlarından, tedbir amacıyla 14 gün boyunca kendilerini toplumdan izole etmelerini istedi.


Ölü sayısı 35'e, vaka sayısı bin 547'ye yükseldi


Japonya'da korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. Japonya'da korona virüsü vakaları bin 547'ye, virüs kaynaklı can kayıpları ise 35'e yükseldi. Korona virüsü Japonya'da etkisini sürdürüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 35'e yükseldi. Karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı da bin 547'ye yükseldi. Ülkenin farklı eyaletlerinden 821 kişi korona virüsüne yakalanırken, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulunan 712 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Hükümetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.


2020 Tokyo Olimpiyatlarında değişiklik yok


Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na planlandığı gibi bu yaz ev sahipliği yapmak için hazırlıklara devam ettiklerini bildirdi. Korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği sorusu gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. G7 ülkesi liderlerinin korona virüsünü ele almak üzere dün gerçekleştirdikleri telekonferansın ardından bugün gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, G7 liderlerinin olimpiyatları erteleme seçeneğini gündeme getirmediğini söyledi. Japonya hükümetinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ile işbirliği içinde etkinliklerin planlandığı tarihlerde gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Yoshihide Suga, olimpiyat meşalesi koşusunun planlandığı 26 Mart tarihinde Fukushima Eyaleti'nden başlayacağını duyurdu.


Olimpiyatların iptal edileceğine dair söylentiler korona virüsünün etki alanını genişletmesiyle kamuoyunun uzun süre meşgul etmiş, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha önce yaptığı açıklamada Tokyo Olimpiyatları hakkında bir karar vermek için çok erken olduğunu belirtmişti.


Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da korona virüsü salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini açıkladı, ancak WHO'nun erteleme çağrısı yapması halinde çağrıya uyacaklarını duyurdu. Olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump,'erteleme' seçeneğini gündeme getirmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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