Japonya'dan korona virüsü ile mücadele önlemleri

25.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:53

Japonya'da hükümet korona virüsü ile yeni mücadele stratejisini açıkladı. Önlemler arasında uzaktan çalışma ve hastane sayısını artırma gibi adımlar yer alıyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün yayıldığı ülkelerin başında gelen Japonya'da hükümet virüsle mücadelede izlenecek yeni stratejiyi açıkladı. Uzmanların görüşlerinden yola çıkarak hazırlandığı belirtilen yeni strateji, bireyleri ve şirketleri virüsün yayılmasını önlemek üzere çeşitli adımlar atmaya çağıracak.



"Evde kalın" çağrısı



Korona virüsünün semptomlarından olan ateş ve soğuk algınlığı belirtilerini gösteren kişilerin işe ya da okula gitmeyerek evde kalmalarının istenmesi gibi tedbirleri içeren plana göre, firmalardan da gerekli görülmesi halinde personelini evden çalışmaya teşvik etmesi talep edilecek. Ülke genelindeki vaka sayısının tehlikeli boyuta ulaşması halinde ise, hükümet tedbir olarak insanların evde kalmalarını sağlamaya odaklanacak.



Hastane sayısı artırılacak



Ülke genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin direk iptali ya da ertelenmesini öngörmeyen plana göre, etkinlik organizatörlerine mevcut duruma göre kararları gözden geçirme çağrısı yapılacak. Ayrıca, şimdiye dek yalnızca hükümet tarafından belirlenen hastanelerin ilgilendiği korona virüsü vakaları için, genel hastaneler de özel saat dilimlerinde hasta kabul etmeye başlayacak. Söz konusu uygulama, gerekli olması halinde vaka sayısının fazla olduğu bölgelerde hayata geçirilecek.



"Gerekli tedbirleri alacağız"



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, virüsün yayılmasını durdurmanın önemine vurgu yaparak gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi. Abe, yerel yönetimler ve tıbbi kurumlarla işbirliği içinde yeterli sağlık hizmeti sağlayacak bir sistem oluşturacaklarını vurguladı. - TOKYO

Kaynak: İHA