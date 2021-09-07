Japonya'dan "Koreli köle kadınlar" heykelinin Berlin'de kalma süresinin uzatılmasına protesto

Japonya, "savaş döneminde köle olarak çalıştırılan Koreli kadınları" sembolize eden heykelin, Berlin'in Mitte bölgesinde bir yıl daha kalmasına karar veren yerel yönetimi protesto etti.

Japonya, "savaş döneminde köle olarak çalıştırılan Koreli kadınları" sembolize eden heykelin, Berlin'in Mitte bölgesinde bir yıl daha kalmasına karar veren yerel yönetimi protesto etti.

Japon Kabinesi Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mitte Meclisinin, bölgede bulunan kadın heykelinin süresinin uzatmasını eleştirdi.

Kato, hükümet olarak, "savaş döneminde köle olarak çalıştırılan Koreli kadınları" sembolize eden heykelin bir yıl daha kalmasına karar verilmesine yönelik Mitte bölge yönetimini protesto ettiklerini bildirdi.

"Bu kabul edilemez, bunu şiddetle protesto ediyoruz." diyen Kato, hükümetin, heykelin kaldırılmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Kato, "Kamuoyunun anlayışını kazanmak üzere attığımız çeşitli adımlar sonrası (heykel dikilmesine) yönelik teşebbüslerin sona erdiği bazı durumlar yaşadık." diye konuştu.

Eylül 2020'de dikilmişti

Japon askeri birimlerinde "köle olarak çalıştırılan Koreli kadınları" temsil eden heykel, Eylül 2020'de Güney Koreli bir sivil toplum kuruluşunca Mitte bölgesinde kamuya açık alana dikilmişti.

Heykelin o dönem, bir yıl süreyle dikildiği yerde kalmasının planlandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tokyo hükümeti daha önce birkaç kez heykelin Mitte'de dikilmesine yönelik resmi izninin iptal edilmesi çağrısı yapmıştı.

Aralık 2015 anlaşması

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

İki ülke arasında Aralık 2015'te imzalanan mutabakatta, savaş döneminde askeri birimlerde köle olarak çalıştırılan kadınlar konusunun "nihai ve geri dönülemez şekilde" karara bağlandığı açıklanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Japonya vakfa yaklaşık 50 milyon liradan fazla katkı yapmıştı. Ancak hükümet değişiklikleri Güney Kore vakfını feshetmiş, Japonya da feshin anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek Seul yönetimini protesto etmişti.

Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen iki komşu arasındaki "istismar mağduru kadınlar" sorunu, ulusal ve uluslararası arenada taraflar arasında problem çıkarmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan