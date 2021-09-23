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Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro: "Türkiye'de 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandı" Japonya hükümeti tarafından desteklenmeye uygun projeler arasında yer alan 'Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi' kapsamında hibe edilen...

KARABÜK (İHA) - Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro: " Türkiye'de 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandı"

KARABÜK - Japonya hükümeti tarafından desteklenmeye uygun projeler arasında yer alan 'Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi' kapsamında hibe edilen gezici sağlık tarama aracı Karabük Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi Japonya Büyükelçiliği'nin 'Yerel Projelere Hibe Programı' kapsamında kabul edilmişti. Projenin açılışı kapsamında Karabük Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve personel katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, "Bu proje, yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap verebilmeyi hedefleyen Japonya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kazuhiro, Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye toplamda yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandığını belirtti.

Hizmet almakta zorlanan vatandaşların durumunu düzelmesini ve bölgenin sağlık alanında önemli ölçüde ilerleme kat etmesini temenni ettiğini ifade eden Kazuhiro, "Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da Japonya Hükümeti'ne kırsal alanda yaşayan kişilere yönelik genel sağlık muayenesi ve temel tıbbi bakım imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan bu proje teklifi gelmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek gezici sağlık tarama aracı ve gerekli tıbbi ekipmanların alınması konusunda hibe desteği sağladık. Önümüzdeki süreçte, tedarik edilen aracın kullanılması ile birlikte bugüne kadar zamanında ve uygun bir şekilde sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşların durumunun düzelmesini ve bölgenin sağlık alanında önemli ölçüde ilerleme kat etmesini temenni ederim" diye konuştu.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise yılda 2000 kişiye gezici sağlık tarama aracında sağlık hizmeti verilmesini hedeflediklerini aktararak, şunları söyledi: "Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında tedarik edilen gezici sağlık tarama aracında dijital röntgen, ultrason, EKG, solunum fonksiyon testi cihazı, şeker ölçüm cihazı, işitme testi cihazı, tansiyon aleti, temassız ateş ölçer, kan alma koltuğu, buzdolabı ve dizüstü bilgisayar gibi birçok tıbbi cihaz ve donanım bulunmaktadır. İlimize bağlı 6 ilçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle ve köylerde yaşamakta olan, sağlık problemleri olmasına karşın yaşlılık, engellilik veya yatağa bağımlı olma durumu nedeniyle ya da ekonomik problemlere sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezavantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedeflemektedir."

Konuşmaların ardından gezici sağlık tarama aracının anahtarı Kazuhiro tarafından Vali Gürel'e teslim edildi.

Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi

Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi

Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi

Japonya'dan Karabük'e gezici sağlık aracı hibe edildi
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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