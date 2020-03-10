Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İtalya, Wuhan, Güncel

Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması

Japonya, korona virüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

10.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:36
Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması

Japonya, korona virüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya ile ilgili Japonya'dan kritik bir karar geldi. Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri artıran Japonya, İtalya'nın kuzeyinden ülkeye gelecek kişilere seyahat kısıtlaması uygulayacak. Buna göre, geriye dönük olarak 14 gün içinde İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerde bulunanların Japonya'ya girişine izin verilmeyecek. Hükumetin konuyla ilgili kararı bugün resmileştirmesi bekleniyor.


İtalya kritik eşikte


Korona virüsü ile savaşan İtalya'da geçen hafta sonu Kuzey bölgeleri için alınan karantina tedbiri kararlarının son olarak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletileceği açıklanmış, ülkede ölü sayısı en az 463'e çıkmıştı. Ülkedeki vak'a sayısı da 9 bini aşmıştı. Bu gelişmeler sonrasında seyahat kısıtlaması kararı alan Japonya, geçen hafta da Güney Kore ve İran'ın bazı bölgelerini giriş yasağı listesine eklemişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk James Jeffrey Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Podolski Ünal Karaman Hikmet Karaman Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Petrol Futbolcu
Şu an buradasınız: Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:54:03. #1.15#