Japonya'dan İstanbul'a uçuş trafiği artıyor

08.09.2019 15:56

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya'dan yeni İstanbul Havalimanı'na uçuş trafiğini artıracaklarını belirterek, "Japonya ile İstanbul arası haftada 7 olan uçuş sayısı muhtemelen 2020 ortalarına kadar 54'e çıkmış olacak" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya'nın seyahat acentaları, medya, iş, akademi ve sanat dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'ye 2023 yılına kadar Japonya'dan gelen yıllık ziyaretçi sayısını 500 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Ersoy, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Japonya'da Türk Kültür Yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin son derece yararlı olduğunu kaydetti. Bu yıl Japonya'da bir dizi aktivite düzenlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'den çok önemli bir serginin Japonlarla buluşturulduğunu söyledi. Japonya'da Topkapı eserlerinden oluşan bir sergi açtıklarını hatırlatan Ersoy, serginin büyük ilgi gördüğünü ve 250 bine yakın ziyaretçinin hem Tokyo'da hem de Kyoto'da sergilenen eserleri ziyaret ettiğini, basında da çok yoğun yansımalarının olduğunu dile getirdi. Bu sergilerin kültürel tanıtım dışında ülkelerin tanıtımı açısından da çok faydalı olduğuna işaret eden Ersoy, Japonya'da Türkiye'nin en çok aranan ülke olduğunu kaydetti. Bakan Ersoy şöyle devam etti:



"Sergi boyunca Türkiye'nin Japonya'da yaptığı tanıtım faaliyetlerinin tamamını durdurduk. Özellikle Japonya'da taç değişimine denk geldi ve biz de Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı döneminden tahtları Tokyo'ya gönderdik. Ayrıca, çok merak ettiğimiz bir de konunun da ilk testini Japonya'da yapmış olduk. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımdaki etkisini Türk hükümeti olarak ölçmek istiyorduk. Bakanlık olarak da bu sergi başladığı andan itibaren Haziran sonuna kadar Japonya'daki sergi dışındaki bütün tanıtım faaliyetlerimizi bilinçli olarak durdurduk. Sergi tanıtım açısından o kadar etkili ve başarılı oldu ki; sergi öncesinde Japonlar Türkiye aramasında ilk 50 ülke arasına giremezken sergi boyunca Japonya Türkiye aramalarında birinci sırada yer aldı."



"Hedef 500 binin üzerinde Japon turist"



Japonya'dan 2018 yılında 81 bin civarında olan toplam turist sayısının bu yıl 110 binin üzerinde gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Ersoy, "Geçmişte de baktığımız zaman 208 bin gibi yıllık Japon ziyaretçi sayısını görebiliyoruz. Ama bizim hedefimiz 208 bin değil, onun çok çok üzerinde 2023 yılına kadar yıllık 500 bin ve üzeri Japonya'dan turist kapasitesini yakalamak istiyoruz" dedi.



Uçuş sayısı 7'den 28'e çıkacak



İki ülke arasındaki direkt uçuş seferlerinde sayıların artırılmasının turist sayısı üzerindeki etkisine de değinen Bakan Ersoy, bu anlamda çok gayret gösterdiklerini ifade etti. Japon hükümetinin de desteğiyle 2020 Nisan ayı itibarıyla THY'nin Tokyo Uluslararası Havalimanı Haneda uçuşlarına ilave iniş-kalkış izni verileceğine vurgu yapan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama THY bununla sınırlı kalmayacak. Şu anda THY, Narita Havalimanı'ndan uçuyor. O uçuşlara devam edecek ve Osaka'dan ara verdiği uçuşlarına da başlıyor. Haneda'dan da Nisan ayı itibarıyla uçuşlar başlıyor. Yine ANA Airlines ile yaptığımız görüşmeler sonucu muhtemelen 2020 ortalarında ANA'nın yeni İstanbul Havalimanı'na uçuş seferleri başlatması gündemde. Japonya ile İstanbul arası haftada 7 olan uçuş sayısı muhtemelen 2020 ortalarına kadar 28'e çıkmış olacak. Bu da ulaşımla ilgili sorunun çok ciddi bir şekilde çözüldüğünü gösteriyor."



"Japonya'da çok yoğun bir tanıtıma başlıyoruz"



Turizmde Asya ülkelerini öncelikli pazarlar arasında değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, bu sene için 52 milyondan fazla yolcu hedeflerinin olduğunu ancak 2023 yılında bu rakamları 75 milyon ve üzerine taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu bağlamda gelişmekte olan pazarlar açısından Japonya'nın Asya içindeki en önemli üç destinasyondan biri olduğunu kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin özellikle Japon misafirlerin ilgisini çeken birçok değeri var. Kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerlerimiz dünyada emsalsiz ve rakipsiz. Bunlarla ilgili de çok yoğun bir tanıtım kampanyası hazırlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Bu yıl itibariyle ajansa çok ciddi oranda sektörden tanıtım katkı payı toplanıyor ve yıllık tanıtım katkı bütçesi 2020 itibariyle bir önceki yılın üç katına çıkacak. Bu yılın sonu itibariyle sadece uçakları açmak yeterli değil, o uçakların dolu gelmesini de sağlamak lazım. Japonya'da çok yoğun bir tanıtıma Türk hükümeti olarak başlıyoruz ve kesintisiz sürekli olarak da bu tanıtıma devam edeceğiz."



Japonlar Türkiye'ye davet edilecek



Bu tanıtım kampanyası sırasında özellikle Japon medya mensupları ile seyahat acentalarının ilgisini çeken, belirli aylarda ve belli gruplara düzenli olarak Türkiye'nin güzelliklerini göstermek istediklerinin altını çizen Bakan Ersoy, "Sizleri Türkiye'ye gruplar halinde davet edeceğiz. Türkiye'nin tarihi ve arkeolojik kültürel değerlerini bizzat gözlemleme şansınız olacak. Sizlere tek tek gezdireceğiz, göstereceğiz. Türk ve Japon halkları hep pozitif olaylarla anılıyor birbirleriyle. Birbirlerine sıkıntılı dönemlerde destek olmuşlar, el uzatmışlar, bundan sonra da kültürel ve turistik ziyaretlerle de taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA