Japonya'dan iş gücü açığına karşı önlem tasarısı

05.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:40

İş gücü açığı ve sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmaya çalışan Japonya'da, şirketleri nüfusu 70 yaşına kadar istihdam etmeye teşvik edecek yasa tasarısı onaylandı.

Artan yaşlı nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle iş gücü açığı yaşayan Japonya'da hükümet, istihdam ve artan sosyal güvenlik maliyetlerine çözüm getirmesi beklenen bir yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, şirketler emeklilik yaşını artırmak ya da yaş sınırından bağımsız olarak yaşlı bireyleri istihdam etmek suretiyle iş gücü açığını kapatmaya teşvik edilecek. Şirketler için herhangi bir zorunluluk içermeyeceği belirtilen tasarı uyarınca firmalar, yaşlı nüfusu serbest zamanlı olarak istihdam etmeye, emekli olup işini kuranlardan hizmet almaya ya da sosyal sorumluluk projeleri gibi geri hizmetlerde görevlendirmeye davet edilecek.

HEDEF EK İŞ GÜCÜ

An itibariyle, şirketlerin personelinin 65 yaşına kadar çalışmasına izin vermekle yükümlü olduğu ve 2019'da ortalama yaşam süresinin 84.5 olduğu Japonya'da, yaşlanan nüfus, artan sosyal güvenlik maliyetleri ve genç iş gücü eksikliği nedeniyle çalışan nüfus arttırılmaya çalışılıyor.

"70 yaşına dek istihdam" teşviği yapması beklenen tasarının 2021 yılında yasalaşarak yürürlüğe girebileceği belirtilirken, ilerleyen yıllarda ise zorunlu hale getirilebileceği ifade ediliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA