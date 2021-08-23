Japonya'dan Irak'a petrol rafinerilerinin genişletilmesi için 300 milyon dolarlık kredi
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Japonya'dan Irak'a petrol rafinerilerinin genişletilmesi için 300 milyon dolarlık kredi

Japonya'dan Irak'a petrol rafinerilerinin genişletilmesi için 300 milyon dolarlık kredi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, petrol rafinerilerinin genişletilmesi amacıyla Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlayacak.

Japonya, petrol rafinerilerinin genişletilmesi amacıyla Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlayacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu turu kapsamında Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüştü.

Kyodo ajansına göre Motegi ve Hüseyin, ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da siyasi gidişata yönelik son durum dahil bölgesel gelişmeleri görüştü.

İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine değinilen görüşmede, Japonya'nın Basra bölgesindeki petrol rafinerilerinin genişletilmesi için Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlamasına karar verildi.

Motegi ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa Kazımi tarafından da kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Japonya'dan Irak'a petrol rafinerilerinin genişletilmesi için 300 milyon dolarlık kredi - Haberler
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