Japonya'dan Hindistan mutasyonuna karşı yeni önlem
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Japonya'dan Hindistan mutasyonuna karşı yeni önlem

Japonya'dan Hindistan mutasyonuna karşı yeni önlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da hükümet, Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılışını engellemek üzere, varıştan önceki 14 gün içinde Bangladeş, Maldivler ve Sri Lanka'da bulunanlara yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Japonya'da hükümet, Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılışını engellemek üzere, varıştan önceki 14 gün içinde Bangladeş, Maldivler ve Sri Lanka'da bulunanlara yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Japonya hükümeti, korona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılışını engellemek üzere ek tedbirler aldı. Bu kapsamda varıştan önceki 14 gün içinde Bangladeş, Maldivler ve Sri Lanka'da bulunanlara yönelik karantina tedbirleri sıkılaştırıldı. Yarın itibariyle yürürlüğe girecek uygulama doğrultusunda, ikamet statüsüne sahip olsalar bile Bangladeş ve Maldivler'de kalan yabancı uyrukluların ülkeye girişinin askıya alınacağı öğrenildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı özel koşullar altında girişine onay verilmiş olan kişilerin uygulamadan muaf tutulacağını açıkladı. Ayrıca, daimi ikamet statüsüne sahip yabancı uyruklular ve aileleri ile Japon vatandaşlarının eş ve çocuklarının da Perşembe gününe kadar yeniden varış izni ile ülkeden ayrılmaları durumunda uygulamadan muaf tutulan gruba dahil olacağı belirtildi.

6 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI

Yeni tedbir kapsamında söz konusu 3 ülkede bulunan Japon vatandaşları ile Japonya'da ikamet statüsüne sahip olan ve Sri Lanka'dan dönen yabancılar ülkeye varışlarının ardından belirlenen tesislerde 6 gün karantinaya alınacak. 3. ve son günde Covid-19 testine tabi tutulacak söz konusu yolculardan negatif sonuç vermeleri halinde 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri istenecek.

Söz konusu tedbirler, varıştan önceki 72 saat içinde ve ülkeye girişte yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç ibraz etme şartlarına ek olarak uygulanacak. Ayrıca, farklı bir uygulama kapsamında Yunanistan ve Ürdün'den dönen yolculardan da Cuma günü itibariyle varışta 3 günlük izolasyona girmeleri ve 3. günün sonunda test yaptırmaları talep edilecek.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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