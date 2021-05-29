Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı
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Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Japonya, Kovid-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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