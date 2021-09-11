Japonya'dan Haiti'deki depremzedelere 3,25 milyon dolarlık acil yardım - Haberler
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Japonya'dan Haiti'deki depremzedelere 3,25 milyon dolarlık acil yardım

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'dan Haiti'deki depremzedelere 3,25 milyon dolarlık acil yardım

Japonya, geçen ay 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karayipler ülkesi Haiti'ye 3,25 milyon dolar acil insani yardımda bulunacak.

Japonya, geçen ay 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karayipler ülkesi Haiti'ye 3,25 milyon Dolar acil insani yardımda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Haiti'deki depremzedelere insani yardım sağlayacak.

Buna göre 3,25 milyon dolar değerinde gıda, su ve sağlık malzemelerini kapsayan acil insani yardım, Haiti'nin depremden etkilenen bölgelerine ulaştırılacak.

Yardımlar Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) vasıtasıyla aktarılacak.

Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, depremzedelere yardıma yönelik "650 bin kişinin yardıma muhtaç konumda" olduğunu söyledi.

14 Ağustos'ta Haiti'nin TiburonYarımadası'nda 10 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla insan yaralanmıştı.

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Haber: Japonya'dan Haiti'deki depremzedelere 3,25 milyon dolarlık acil yardım - Haberler
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