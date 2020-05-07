Japonya'dan Güney Kore'ye tahliye yardımı

Hindistan'da lösemi teşhisi konan ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye dönemeyen 5 yaşındaki lösemi hastası, Japonya'nın yardımıyla tahliye edildi.

Hindistan'da lösemi teşhisi konan ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye dönemeyen 5 yaşındaki lösemi hastası, Japonya'nın yardımıyla tahliye edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok uluslararası uçuş iptal edilirken, Japonya'nın komşusu Güney Kore'ye sürpriz bir 'tahliye' yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Japon basınının Güney Kore kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ailesi ile birlikte Hindistan'da kaldığı sırada lösemi teşhisi konan 5 yaşındaki Güney Koreli bir çocuk, pandemi dolayısıyla iptal edilen uçuşlar nedeniyle Hindistan'da mahsur kaldı. Tedavi için Güney Kore'ye dönmek isteyen ailesi ise, çareyi Güney Kore büyükelçiliğinden yardım istemekte buldu. Büyükelçiliğin diğer ülkelerden işbirliği talebinde bulunması üzerine, Japonya'nın bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği uçakta Güney Koreli aileye koltuk tahsis edildi.

Pazartesi Yeni Delhi'den ayrılan uçakla önce Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gelen Güney Koreli aile, salı ise Seul yakınlarındaki Incheon havalimanından ülkelerine giriş yaptı.

Örnek işbirliği

Korona virüs pandemisi öncesinde ticaret savaşları ve tarihi ihtilaflar nedeniyle ikili ilişkilerde gergin bir dönem yaşayan Japonya ve Güney Kore'nin yardımlaşması, kamuoyunda iki ülke arasındaki buzların eriyebileceği ümidini oluşturdu. - TOKYO

Kaynak: İHA