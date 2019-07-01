Japonya'dan Güney Kore'ye ithalat kısıtlaması

Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi.

Japonya'dan Güney Kore'ye ithalat kısıtlaması

Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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