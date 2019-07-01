Japonya'dan Güney Kore'ye ithalat kısıtlaması
Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi.
Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi.
Kaynak: Dunya.com
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