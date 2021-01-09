Japonya'dan Güney Kore mahkemesinin tazminat kararına tepki
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Japonya'dan Güney Kore mahkemesinin tazminat kararına tepki

09.01.2021 07:33 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:36
Japonya'dan Güney Kore mahkemesinin tazminat kararına tepki

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Seul'de bir mahkemenin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlara, tazminat ödenmesi kararına tepki gösterdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Seul'de bir mahkemenin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlara, tazminat ödenmesi kararına tepki gösterdi.

Başbakan Suga, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, mahkemenin dün açıkladığı ve "uluslararası hukuku ihlal eden" kararın "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Uluslararası hukukta egemen bir devletin yabancı mahkemelerin hükümlerine tabi tutulamayacağını ifade eden Suga, davanın düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Güney Kore hükümetini uluslararası hukuk ihlalini tashih etmeye sevk ediyorum." dedi.

Dış ziyaret turu kapsamında Brezilya'da temaslarda bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da telefonda görüştüğü Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung Wha'ya tepki gösterdi.

Motegi, tazminat konusunun iki ülke arasındaki 1965 mutabakatıyla, "istismar edilen kadınlar" sorununun ise 2015 anlaşmasıyla "nihai ve geri dönülemez" çerçevede çözüldüğüne işaret ederek, mevkidaşına "Uluslararası hukuk ihlalinin düzeltilmesi için uygun önlemleri ivedilikle alması" çağrısı yaptı.

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığına çağrılan Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçisi Nam Gwan Pyo'ya söz konusu karara ilişkin resmi tepkiler iletildi.

Kyodo ajansının haberine göre bakanlık çıkışında basın mensuplarına konuşan Büyükelçi Pyo, "Çözüm için iki ülke de sakin ve ölçülü şekilde karşılık vermeli." dedi.

Güney Kore mahkemesi, Japonya hükümetinin, istismar mağduru 12 kadının her birine 100 milyon won (yaklaşık 92 bin dolar) tazminat ödemesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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