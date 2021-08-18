Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto

Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Güney Koreli milletvekili heyetinin tartışmalı statüdeki Takeşima adaları ziyaretini protesto etti.

Japonya, Güney Koreli milletvekili heyetinin tartışmalı statüdeki Takeşima adaları ziyaretini protesto etti.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Güney Koreli milletvekili heyeti Japon Denizindeki tartışmalı Takeşima adalarını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Japonya, hafta sonu düzenlenen ziyarete ilişkin Seul hükümetine nota verdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Takehiro Funakoşi, protesto notasına ilişkin açıklama yaptı.

Ziyaretin, Tokyo hükümetinin iptal çağrılarına rağmen düzenlendiğini kaydeden Takehiro, adaların "tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk bağlamında" ülkesine ait olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin "Dokdo" Japonya'nın "Takeşima" olarak adlandırdıkları adalar, uzun zamandır 2 ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda hak iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Işın Karaca Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 07:45:37. #1.15#

title