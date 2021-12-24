Japonya'dan Etiyopya'ya 12,4 milyon dolarlık acil yardım - Haberler
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Japonya'dan Etiyopya'ya 12,4 milyon dolarlık acil yardım

Japonya'dan Etiyopya'ya 12,4 milyon dolarlık acil yardım
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya 12,4 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya hükümeti, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya 12,4 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Etiyopya'ya gıda ve barınma malzemesinden oluşan 12,4 milyon dolarlık acil yardım gönderilecek.

Yardımlar, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 4 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

Gıda ve barınma yardımlarının Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar, Amhara ve Tigray bölgelerine ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Etiyopya'da barış ve istikrarının sağlanması amacıyla Japonya'nın uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceği" kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi dün, Etiyopya'da gelecek yıl 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı uyarısı yapmıştı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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