Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil Kovid-19 desteği
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Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil Kovid-19 desteği

Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil Kovid-19 desteği
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5,6 milyon dolar acil yardım verecek.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5,6 milyon dolar acil yardım verecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Japonya'nın "stratejik partneri" Endonezya'ya Kovid-19 desteği vereceği bildirildi.

Buna göre, 2 bin 800 oksijen yoğunlaştırıcısı tedariki kapsamında 5,6 milyon dolar acil yardım hibesi sağlanacak.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 33 bin 339'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 32'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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