Japonya'dan Elazığ depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

04.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:30

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yol açtığı zararlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Türkiye'nin karşılaştığı bu zorluğa ilişkin elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abe, Elazığ depreminde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve büyük hasar oluştuğuna dair haberlerin kendisini derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

"Geçmişte yardım eli"

Hükümetini ve halkını temsilen Abe, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve afette zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Abe, "Depremzedelere acil şifalar diliyor ve deprem bölgesinin en kısa zamanda yeniden yapılandırılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın da depremlerden büyük zarar gören bir ülke olduğuna dikkati çeken Abe "Geçmiş depremlerde Türkiye ve Japonya birbirlerine yardım eli uzatmışlardır. Türkiye'nin karşılaştığı bu zorluğa ilişkin olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye bu zorlukları aşarken Japonya her zaman yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtiyaç duyulması halinde"

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Elazığ depremi nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, Türk halkının gördüğü zarardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Motegi, mesajında "Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği desteğe elimizden gelen her türlü karşılığı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyor ve ihtiyaç duyulması durumunda bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA