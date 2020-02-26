Japonya'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
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Japonya'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

ORDU'da, Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

26.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:48
Japonya'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
'da, 'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. 

Gittiği Japonya'dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.


- Ordu

Kaynak: DHA

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