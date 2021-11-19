Japonya'dan, depremde yardımlarına koşan AFAD ekibine anlamlı takdirname

BURSA (DHA) - JAPONYA'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, 2011 yılında meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi'nde, halkının yardımına koşan Türk ekibin başındaki Bursa İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Yalçın Mumcu'ya, 'Japonya Başkonsolosluk Ödülü' adında takdirname verdi.

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,03 büyüklüğündeki depremde 15 bin 828 kişi öldü, 6 bin 126 kişi ise yaralandı. Toplam 2 bin 173 kişinin kaybolduğu deprem sonrası, Türkiye'den, Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu'nun liderliğinde 36 kişilik arama ve kurtarma ekibi Japonya'ya gitti, Sendai'de mahsur kalan birçok kişiyi kurtardı. Ekip, arama çalışmalarında etkin rol oynadı. Japonya'da 25 gün süren çalışma sonrası görevlerini tamamlayan Yalçın Mumcu'nun liderliğini yaptığı arama ve kurtarma ekibi, alkışlarla Türkiye'ye uğurlandı.

Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu ise kendisine verilen bu ödülün çok kıymetli olduğunu belirterek, afetler konusunda kader birliği yapan Türk ve Japon halkının yakınlaşması ve iş birliğine vesile olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Mumcu, Japon halkının kendilerine gösterdiği sevgiyi asla unutmayacaklarını da ifade etti.