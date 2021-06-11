Japonya'dan Çin'e yanıt: "Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'dan Çin'e yanıt: "Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil"

Japonya'dan Çin'e yanıt: 'Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelendirmesine Pekin'den gelen tepkiye yanıt gecikmedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelendirmesine Pekin'den gelen tepkiye yanıt gecikmedi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, ülkesinin Tayvan ile olan ilişkilerinin hükümet düzeyinde değil, pratiğe dayalı olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelendirmesi, Tokyo-Pekin hattında gerilime neden olmuştu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın Tayvan ile olan ilişkilerinin hükümet düzeyinde değil, pratiğe dayalı olduğunu ifade etti. Tokyo'nun Çin'i tek meşru hükümet olarak tanıdığını hatırlatan Kato, "Japonya'nın konumu, Tayvan ile çalışma ilişkilerini hükümet dışı düzeyde sürdürmeye dayanmaktadır" dedi.

Çin ve Japonya arasında 1972'de imzalanan ortak bildiriye atıfta bulunan Kato, "Bu bizim temel politikamızdır ve bu politikamızda bir değişiklik yoktur" diye konuştu.

Krize neden olmuştu

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı ülke olarak nitelendirmesi, adanın bağımsızlığını tanımayan Pekin'in tepkisine neden olmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Suga'nın ifadelerinin Çin ve Japonya arasında 1972'de imzalanan ortak bildiri dahil 4 diplomatik sözleşmeye aykırı olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Tokyo'yu Suga'nın ifadeleri konusunda net bir açıklama yapmaya davet eden Wang, benzer bir olayın tekrarlanmaması çağrısında bulunmuştu. Wang, Çin'in egemenliğine zarar verecek söz ve davranışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'dan Çin'e yanıt: "Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:04:49. #1.15#

title