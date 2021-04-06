Japonya'dan, Çin'e Sincan, Doğu Çin Denizi ve Hong Kong sorunlarını çözüme kavuşturması çağrısı
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Japonya'dan, Çin'e Sincan, Doğu Çin Denizi ve Hong Kong sorunlarını çözüme kavuşturması çağrısı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'dan, Çin'e Sincan, Doğu Çin Denizi ve Hong Kong sorunlarını çözüme kavuşturması çağrısı

Japonya, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tehditkar faaliyetlerini durdurması, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'da insan hakları ihlallerini çözüme kavuşturması çağrısı yaptı.

Japonya, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tehditkar faaliyetlerini durdurması, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'da insan hakları ihlallerini çözüme kavuşturması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaklaşık 90 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japon kara sularının ihlal edilmesine yönelik "ciddi endişeler" taşıdığını kaydeden Bakan Motegi, Çin'den bu faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

Motegi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini de çözüme kavuşturması çağrısı yaptı.

Görüşmede iki ülke arasında "adil ve tarafsız" ticaretin sağlanması açısından iş birliğinin sürdürülmesinin önemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği konuları ele alındı.

Kyodo ajansı, Kasım 2020'de Wang Yi'nin Tokyo'yu ziyaretinin ardından iki mevkidaşın ilk görüşmesi olduğunu bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin bandıralı gemilerin Senkaku etrafında bu yıl 12 kez Japonya kara sularına girdiğini duyurmuştu.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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