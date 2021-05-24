Japonya'dan bir Covid-19 aşı üreticisi daha kullanım onayı istedi
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Japonya'dan bir Covid-19 aşı üreticisi daha kullanım onayı istedi

Japonya'dan bir Covid-19 aşı üreticisi daha kullanım onayı istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson&Johnson geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson&Johnson geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

Dünya genelinde yaklaşık 167 milyon kişiye bulaşarak 3.47 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 karşısında aşılama seferberliği dünyanın farklı ülkelerinde sürerken, Japonya'da hükümetten kullanım izni isteyen aşı üreticilerine bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli Johnson&Johnson geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için bugün Japonya Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, iznin çıkması halinde aşı tedarikinin 2022'nin başlarında başlayabileceği belirtilirken, Japonya'da 20 ile 55 yaş arası ila 65 yaş ve üzeri 250 sağlıklı denek üzerinde yürütülen Faz 1 aşamasının, tek dozluk aşının güvenlik riski oluşturmadığını gösterdiği öğrenildi.

SEÇENEKLER ÇOĞALIYOR

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta Pfizer-BioNTech aşılarını kullanarak sağlık çalışanlarından başlayan Japonya'da hükümet geçtiğimiz Cuma AstraZeneca ve Moderna aşılarına yeşil ışık yakmış, aşılama hızını artırmayı hedefleyen hükümetin onay sürecini hızlandırdığı kamuoyuna yansımıştı. Johnson&Johnson'ın Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan onay alması halinde, ülkede kullanımı yasal olarak mümkün olan aşıların sayısı 4'e yükselecek.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 722 bin 723'e yükselmiş, ölü sayısı da 12 bin 412'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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