Japonya'dan aşı çalışmalarına 300 milyon dolar destek Japonya, dünya genelinde yetersiz sağlık hizmeti alan nüfusa aşı sağlamayı hedefleyen "GAVI" adlı platforma 300 milyon dolarlık destek sağlayacak.

Japonya, dünya genelinde yetersiz sağlık hizmeti alan nüfusa aşı sağlamayı hedefleyen "GAVI" adlı platforma 300 milyon dolarlık destek sağlayacak.

Japonya, Küresel Aşı İttifakı'na (GAVI) 300 milyon dolarlık destek verecek. Dünya genelinde yetersiz sağlık hizmeti alan nüfusa aşı sağlamayı hedefleyen ve uluslararası bir organizasyon olan GAVI'nin, ülkelere korona virüs ile mücadele başta olmak üzere çalışmalara fon sağlama çağrısının ardından alınan karar kapsamında Japonya, daha önce taahhüt ettiği 100 milyon dolar haricinde organizasyona 200 milyon dolar daha destek sağlayacak.

Başbakan Shinzo Abe'nin, GAVI'nin bugün yapılacak toplantısında gösterilecek videolu mesajıyla finansal desteği duyurması bekleniyor. Ayrıca Japonya hükümetinin aşı çalışmalarına özel önem vermesinin diğer bir nedeninin de ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi hedefi olduğu ifade ediliyor.

Teşvik programı da açıklanmıştı

Daha önce Japonya hükümetinin aşı üreticileri için bir sübvansiyon programı başlatarak seri üretimi destekleyeceği açıklanmış, Japonya'nın aşı üretim tesislerinin kısa sürede kurulabilmesi için mali yardım sağlayacağı belirtilmişti. Ülkenin, bu sayede güvenliği kanıtlanan aşıların en kısa sürede kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediği vurgulanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA