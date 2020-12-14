Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe
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Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe

14.12.2020 05:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 05:32
Japonya'dan afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen hibe

Japonya, Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus'a afet risk azaltımına yönelik 600 milyon yen (5,76 milyon dolar) hibe taahhüdünde bulundu.

Japonya, Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus'a afet risk azaltımına yönelik 600 milyon yen (5,76 milyon dolar) hibe taahhüdünde bulundu.

Afrika turu kapsamında geldiği Morityus'ta Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Başbakan Pravind Jugnauth ve mevkidaşı Nandcoomar Bodha ile görüştü.

Bodha ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Motegi, temmuzda karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün Morityus sahillerinden arındırılması için Japonya'nın desteğini sürdüreceğini söyledi.

Motegi, "Morityus'un harika doğasına mümkün olduğunca erken kavuşmasını ve Kovid-19 salgınını yenerek elverişli ekonomi ve yaşam şartlarına yeniden erişmesini ümit ediyorum." dedi.

Bu kapsamda, afet risk azaltımına yönelik Morityus'a 600 milyon yen (5,76 milyon dolar) hibenin yanı sıra yerel balıkçılık endüstrisi ile sızıntıda zarar gören mangrovların yeniden canlandırılması için teknik yardım paketi gönderilecek.

Motegi, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Şubat'ta Japonya'dan kamu ve özel iş çevrelerinden oluşan heyetin Morityus'u ziyaret edeceğini de söyledi.

Kredi talebi

Kyodo ajansının haberine göre sızıntının yaşandığı sahili gezen Motegi, sızıntının arındırılması ve ekonominin canlandırılmasına yönelik 30 milyar yen (289 milyon dolar) kredi talebinin dikkate alınacağını belirtti.

Morityus'un kredi talebini "olumlu değerlendirildiğini" söyleyen Motegi, "Japonya somut iş birliği yöntemlerinin alternatifsiz hız ve hacimde tam kapsamlı uygulanmasını umuyor." dedi.

Geçen haftadan beri Tunus, Mozambik, Güney Afrika sonrası Afrika turunun son durağı Moriyus'u da ziyaret eden Motegi, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna ilişkin görüş alışverişlerinde bulundu.

1000 tondan fazla sızıntı

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden Japon Mitsui OSK firmasınca işletilen Panama bandıralı Wakashio isimli gemi, 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturmuştu.

Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz'da petrol tankının çatlamasıyla 1000 tondan fazla petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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