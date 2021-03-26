Japonya'dan ABD'ye "Doğu Denizi değil Japon Denizi tabirini kullan" talebi

Japonya, dün Kuzey Kore'nin iki balistik füze fırlattığı bölgeyi "Doğu Denizi" olarak tanımlayan ABD'den, bunun yerine "Japon Denizi" tabirini kullanmasını talep ettiKabine Baş Sekreter Yardımcısı Sakai Manabu, düzenlediği basın toplantısında, ABD İndo-Pasifik Komutanlığının (USPACOM)...