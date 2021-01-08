Japonya'dan ABD Kongre binasının basılmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya'dan ABD Kongre binasının basılmasına tepki

08.01.2021 05:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 05:46
Japonya'dan ABD Kongre binasının basılmasına tepki

Japonya, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

Japonya, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, ABD demokrasisinin "bu zor sürecin" üstesinden gelmesini beklediklerini söyledi.

Kato, "Barışçıl ve demokratik bir başkanlık geçiş sürecine doğru ilerleyen ABD demokrasisinin, karşı karşıya kaldığı bu zor durumun üstesinden gelmesini, istikrar ve dengeye kavuşmasını ümit ediyoruz." dedi.

Başkan Trump'ın seçime hile karıştırıldığı iddiasının, destekçilerini tahrik etmiş olabileceği yönündeki soruyu Kato, "ABD'nin iç işleriyle alakalıdır." şeklinde yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polis ile yaşanan arbededen kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'dan ABD Kongre binasının basılmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 05:46:53. #1.15#
title