Japonya'dan AB'ye Brexit çağrısı

16.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:05

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e İngiltere'nin AB'den sorunsuz çıkışı için çağrıda bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Madrid'de dün bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan genel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin, Brexit'in de önünü açan seçim zaferinin ardından gerçekleştirilen görüşmede Motegi, Japonya'nın seçim sonrası süreci yakından takip ettiğini dile getirdi. Motegi, İngiltere'nin AB'den ayrılışının sorunlara neden olmamasını umduğunu da sözlerine ekledi. Borrell ise AB'li yetkililerinin konuyu İngiliz muhataplarıyla baştan sona tartışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İkilinin, geçtiğimiz yıl imzalanan bir stratejik ortaklık anlaşmasına dayanarak Japonya ile AB arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kaldığı öğrenildi. Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi için işbirliği içinde çalışma konusunda da fikir birliğine varılan görüşmede Motegi, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlar konusunda da AB'den destek istedi.

(İHA)

Kaynak: İHA