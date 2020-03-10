Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket Japonya, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.

Japonya, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor. Kaynak: Dunya.com