SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket - Ekonomi
Japonya, Ekonomi

Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket

Japonya, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.

10.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:57
Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket

Japonya, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Ekonomi
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Ekonomi
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Ekonomi
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Ekonomi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Muhterem Nur Berkay Şahin Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:06:40. #1.15#