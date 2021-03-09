Japonya'dan 25 ülkeye 41 milyon dolarlık Covid-19 yardımı

Japonya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki 25 ülkeye Covid-19 aşıları için gerekli soğuk zincir dağıtım ağı kurulmasına destek amacıyla 41 milyon dolar yardım sağlayacağı bildirildi.

Japonya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki 25 ülkeye Covid-19 pandemisi ile mücadeleye destek amacıyla 41 milyon dolarlık yardım sağlayacağı bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yardımın Endonezya, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere hedef ülkelerde gerekli soğuk depolama tesisleri, nakliye araçları ve aşıların istikrarlı bir şekilde teslimatı için gerekli diğer ekipmanların teminini sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Yardımın Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla sağlanacağı öğrenilirken, diğer alıcı ülkeler ise Butan, Brunei, Kamboçya, Cook Adaları, Doğu Timor, Fiji, Laos, Malezya, Maldivler, Mikronezya, Myanmar, Nepal, Niue, Pakistan, Papua Yeni Gine, Samoa, Sri Lanka, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ve Vietnam olarak sıralandı. Japonya'nın Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınması için gelişmekte olan ülkelerin her köşesindeki bireylere aşı ulaştırılmasına yardımcı olmayı hedeflediği kaydedildi.

COVAX'a yardım sağlamıştı

Japonya, daha önce gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamak için kurulan COVAX girişimine 200 milyon dolarlık katkı sağlayacağını açıklamış, söz konusu desteğin Japonya'nın Küresel Aşı İttifakı GAVI'ye sunduğu 300 milyon dolarlık mali yardımın bir parçası olduğu belirtilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı