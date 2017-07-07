Japonya'daki Sellerde 7 Kişi Öldü

Japonya'da etkili olan tayfunda şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Kyodo haber ajansına göre, ülkenin güneybatısını salı günü etkisi altına alan Nanmadol tayfunu şiddetli yağışlar getirdi. Yağışların neden olduğu sellerde 7 kişi öldü, 20 kişi kayboldu.



Yetkililer, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin, sel suları ve çamur nedeniyle erişim sağlanamayan bazı köylere ulaştığını ve mahsur kalan onlarca kişiyi kurtardığını belirtti.



Japonya Kabine Baş Sekteri Yoşihide Suga, yüzlerce kişinin hala mahsur olduğu uzak köylere ulaşabilmek için 12 bin asker ve kurtarma görevlisinin görev yaptığını açıkladı.



Sel sularının ve toprak kaymalarının büyük yıkıma neden olduğu Kyushu Adası'nda evler, yollar, köprüler ve pirinç terasları büyük hasar gördü.



Yerel medyada, Japonya kraliyet ailesinin felaket nedeniyle Prenses Mako'nun cumartesi günü yapılacak nişanını ertelemeyi planladığı haberleri yer aldı.



Hükümet verilerine göre, Fukuoka ve Oita kentlerinde 2 bin 200 kişi sığınaklara yerleştirildi.



Suga, dün düzenlenen basın toplantısında, hükümetin insan yaşamını ilk sıraya koyarak felaketzedeler için elinden geleni yapacağını açıklamış ve hasara bağlı olarak kurtarma çalışmalarının genişletilebileceğini belirtmişti. Binlerce kişinin tahliye edildiği Fukuoka, Kumamoto ve Oita kentlerinde hava koşulları, ulaşımda aksamalara ve binlerce eve elektrik ve su verilememesine neden olmuştu. Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuoka ve Oita'da "eşi benzeri görülmemiş" yağmur yağdığını duyurmuştu.