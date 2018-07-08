- Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 81'e yükseldi

TOKYO - Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda ölü sayısının 81'e yükseldiği açıklandı.

Japonya'nın batısında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde bilanço artıyor. Ülkede yaşanan felakette 81 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ülkede acil servis ekipleri, ordu personeli ve askeri helikopterler, mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.