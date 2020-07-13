Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 72'ye yükseldi
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Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 72'ye yükseldi

Japonya'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 72'ye yükseldi
13.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:16

Japonya'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, hükumetin afet bölgesine destek için 3.7 milyar dolar ayıracağını açıkladı.

Japonya'nın Kyushu bölgesinde geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlayan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarının ardından felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Yerel otoritelerden edinilen bilgiye göre, arama ve kurtarma çalışmalarının dokuzuncu gününde felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

3.7 MİLYAR DOLAR DESTEK

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, bugün felaketten en fazla etkilenen Kumamoto Eyaleti'nde incelemelerde bulundu. Bölge halkının yaralarını sarmak için gereken her şeyin yapılacağını belirten Abe, hükumetin afet bölgesine destek için 3.7 milyar dolarlık bir yardım paketi hazırlayacağını söyledi.

BİNLERCE EV ZARAR GÖRDÜ

Japonya'nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde başta olmak üzere geçtiğimiz hafta cumartesi itibariyle etkisini gösteren şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, en az 14 bin evin kısmi ya da tamamen zarar gördüğü açıklanmıştı. Felaketin ardından bölgeye gönderilen 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin sayısı, bilançonun ağırlaşmasıyla 2 katına çıkarılmıştı. Halen süren arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil gönüllü sayısı da korona virüs endişesi nedeniyle beklenenin altında kalmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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