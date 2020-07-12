Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 69'a yükseldi Japonya'yı geçen hafta vuran şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Japonya'yı geçen hafta vuran şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Kendilerinden haber alınamayan 13 kişiyi arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Japonya'nın Kyushu bölgesinde geçen hafta cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Felaketin sekizinci gününde yağışlardan etkilenen bölgelerde süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ölü sayısının 69'a yükseldiği açıklandı. Kendilerinden haber alınamayan 13 kişiyi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, faaliyetlerini taşan nehirlerin çevresinde ve heyelan bölgelerinde yoğunlaştırdı.

Covid-19 korkusu çalışmaları etkiliyor

Japonya Afet Yönetimi Bakanı Ryota Takeda ise, bugün katıldığı bir televizyon programında sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerdeki enkaz temizleme çalışmaları için gönüllü ihtiyacı olduğunu söyledi. Korona virüs konusundaki kaygılardan dolayı çalışmalara katılan gönüllü sayısının çok düşük olduğunu belirten Takeda, virüse karşı tedbir alırken gönüllüleri çalışmalara katılmaya teşvik etmenin yolları üzerine çalıştıklarını belirtti.

Bugün de yağış bekleniyor

Kuzey Kyushu ve Tohoku bölgelerinde bugün de şiddetli yağmur beklendiğini açıklayan yetkililer, heyelan ve nehir taşkınlarına karşı uyardı. Japonya'nın Doğu ve Batı kesimlerinde yağışların pazartesiye dek sürebileceği belirtildi.

En az 12 bin ev zarar gördü

Japonya'nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde başta olmak üzere geçtiğimiz hafta cumartesi etki gösteren şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, en az 12 bin evin kısmi ya da tamamen zarar gördüğü açıklanmıştı. Felaketin ardından bölgeye gönderilen 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin sayısı, bilançonun ağırlaşmasıyla 2 katına çıkarılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA