Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp
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Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp

Japonya'nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bir hafta geride kalırken, ölü sayısı 63'e yükseldi.

Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 63'e yükseldi, 16 kişi kayıp
11.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:50

Japonya'nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bir hafta geride kalırken, ölü sayısı 63'e yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Japonya'da geçtiğimiz hafta Cumartesi Kyushu bölgesinde başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, felaketin yedinci gününde ölü sayısı 63'e yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının aralıklarla süren şiddetli yağmura rağmen devam ettiği belirtilirken, Japonya Arazi Bakanlığının verileri ise zararın boyutunu gözler önüne serdi. 10 eyaletteki 92 nehirde taşkın meydana geldiğini açıklayan yetkililer, çoğu Kumamoto eyaletinde olmak üzere 251 bölgede toprak kayması yaşandığını bildirdi.

Zarar büyük

Japonya Tarım Bakanlığı ise Cuma akşamı itibariyle 30 eyalette maddi zarar tespit edildiğini açıkladı. Kumamoto ve Kagoshima eyaletleri başta olmak üzere felaketten etkilenen bölgelerde tarım, ormancılık ve balıkçılık endüstrilerilerinin uğradığı tahmini zararın 110 milyon dolar (yaklaşık 755 milyon lira) olduğu tahmin edilirken, ilerleyen günlerde miktarın artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Bugün de yağış bekleniyor

Japonya Meteoroloji Ajansı da başta Kyushu olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde bugün de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Kumamoto, Saga, Oita, Miyazaki, Tokushima, Gifu ve Akita eyaletleri için toprak kayması uyarıları yapılırken, yetkililer bölge sakinlerini sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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