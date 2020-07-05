Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp
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Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp

Japonya'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp
05.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:40

Japonya'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının ise artmasından endişe ediliyor.

Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde dün görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Kuma Nehri'nin taşması sonucu bölgedeki birçok yapının sular altında kaldığını açıklayan yerel otoriteler, en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının pazar günü itibariyle sürdüğü belirtildi.

Şiddetli yağış felakete neden oldu

Japonya'nın Kyushu bölgesinde bulunan Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmiş, Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşması sonucu binlerce ev sular altında kalmıştı. Çevre eyaletlerden 450 kurtarma personeli ile 120 polis arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderilirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edilmesi talimatı vermişti. 200 bini aşkın bölge sakinine yönelik tahliye emri yayınlanan felaketin ardından bölgedeki birçok ev elektriksiz kalmıştı.

Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Manşet

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