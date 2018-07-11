Japonya'daki Sel Felaketi

Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

Yetkililer, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 176 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de afet bölgesinde Kuraşhiki kentinde bir tahliye merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Merkezde yaşlı bir kadının önünde eğilen Abe, hükümetinin yaşamın normale döndürülmesi için elinden gelen her şeyi yapacağı sözünü verdi.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.