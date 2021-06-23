Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama
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Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama

Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'daki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'daki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), halkı kratere yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yaşanan volkanik hareketliliğin ardından 1 kilometre genişliğindeki alana kaya parçalarının saçıldığı açıklandı. Yerel otoritelere göre yaralanan kimse olmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) olası yeni patlamada kaya parçalarının 2 kilometre genişliğindeki alana ulaşabileceği konusunda uyardı. Hükümetin de konuyla ilgili Başbakanlık Ofisi'nde bir irtibat bürosu kurduğu öğrenildi.

Küçük bir volkanik ada olan Suwanose Adası'ndaki Otake kraterinde geçtiğimiz martta da volkanik aktivite gözlenmiş, 5 ölçekli volkanik aktivite uyarı seviyesinin 3. dereceye yükseltildiği duyurulmuştu. Yetkililer, insanları kratere yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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