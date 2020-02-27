Japonya'daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi
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Japonya'daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.

27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:28
Japonya'daki korona salgınında ölü sayısı 8'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da ölüm vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bugün Hokkaido yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 22 Şubat'ta korona virüsü teşhisi konulan bir erkeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.


Bilanço ağırlaşıyor


Son ölüm haberi ile ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 4'e çıkarırken, ülke genelindeki toplam ölüm vakaları 8'e ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı geminin virüse yakalanan yolcularından 4'ü hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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