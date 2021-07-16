Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da 12 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelandan iki hafta sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da 12 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelandan iki hafta sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 16 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Emre Altuğ Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 07:43:54. #1.15#

title