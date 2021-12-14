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Japonya'daki hamam sapığı yakayı ele verdi

Japonya'daki hamam sapığı yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da polis, peruk takarak 4 farklı kadın hamamına giren ve 11 kez gizli çekim yapan erkek şüpheliyi tutukladı.

Japonya'da polis, peruk takarak 4 farklı kadın hamamına giren ve 11 kez gizli çekim yapan erkek şüpheliyi tutukladı.

Japonya'da kılık değiştirerek kadın hamamlarına giren bir sapık sonunda yakayı ele verdi. Tokyo polisi, Nisan ve Ekim ayları arasında 4 farklı kadın hamamına peruk takarak giren ve 11 kez gizli video kaydı yaptığı tespit edilen 36 yaşındaki Daisuke Sugai'nin tutuklandığını açıkladı. Hedef olarak Hachioji ve Akishima bölgelerindeki hamamları seçtiği öğrenilen zanlının, video çekmek için ise akıllı telefonunu kullandığı belirlendi. Röntgencilik ile suçlanan zanlının polisteki ifadesinde iddiaları reddettiği belirtilirken, Sugai'nin geçtiğimiz Ekim ayında ise bir kadına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. - TOKYO

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