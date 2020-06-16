- Japonya'daki dev yolcu gemisinde yangın
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- Japonya'daki dev yolcu gemisinde yangın

- Japonya'daki dev yolcu gemisinde yangın Japonya'nın en büyük yolcu gemilerinden olan Asuka II'de limanda demirli olduğu sırada yangın çıktı.

16.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:21

- Japonya'daki dev yolcu gemisinde yangın

TOKYO - Japonya'nın en büyük yolcu gemilerinden olan Asuka II'de limanda demirli olduğu sırada yangın çıktı. İçinde yolcu bulunmayan gemideki yangında mürettebattan da ölen ya da yaralanan olmadı.

Japonya'nın en büyük yolcu gemilerinden biri olan ve korona virüs pandemisi sonrası 1 Nisan'dan bu yana Yokohama'da demirli bulunan Asuka II'de bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Gemide bulunan mürettebatın yardım çağrısı üzerine müdahale edilen yangın, yaklaşık 2.5 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı. Gemide yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken mürettebattan da ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yangın geminin üst katında malzeme depolanan kısımda çıkarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

800 yolcu kapasiteli

Şubat 2006'dan beri hizmette olan Asuka II'nin 241 metre uzunluk ve yaklaşık 50 bin ton ağırlığında olduğu biliniyor. Normal şartlarda 872 yolcu kapasitesi bulunan gemi,150 kişilik mürettebata da ev sahipliği yapabiliyor.

- Japonya'daki dev yolcu gemisinde yangın

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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