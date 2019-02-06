Japonya'daki Belediyeden 470 Milyon Liralık Bağış Teşviği: "Bağış Yap Hediyeyi Kap"

Japonya'daki Izumisano şehri, belediye kasasına bağış yapan kişilere 90 milyon dolar (yaklaşık 470 milyon lira) değerinde alışveriş kuponu dağıtacak.

Japonya'nın batısındaki Osaka eyaletinde bulunan Izumisano şehri, bölge belediyesine bağış toplamak için farklı bir yola başvurdu. Ulusal vergi programının bir parçası olarak başlatılan uygulamaya göre, vatandaşlar vergi indirimi ve hediyeler karşılığında belediyeye bağış yapabilecek.

Bağışçıların, maddi değeri bağışlarının yüzde 20'sine tekabül eden bir hediye ve online alışveriş platformu Amazon'dan hediye kartı alabileceğini belirten belediye yetkilileri, kampanyanın, dağıtılan hediye kartlarının tutarı 90 milyon dolara (yaklaşık 470 milyon lira) ulaşana dek devam edeceğini ifade etti. "Memleket bağışı" olarak adlandırılan program, insanlara, büyüdükleri yerlere yardım etme imkanı tanımayı hedefliyor.

Belediyeler ve hükümet karşı karşıya

Japonya'daki bazı belediyeler, bölge ile yerel bağlantısı olmayan bazı öğeler de dahil olmak üzere, bağışçıları çekmek için pahalı hediyeler dağıtırken, bu uygulamaya karşı çıkan Japonya İçişleri Bakanlığı bağış karşılığı verilen hediyelerin değerini sınırlamak istiyor. Ayrıca, yalnızca yerel olarak üretilen eşyaların hediye olarak verilmesi için kılavuzlar hazırlayan bakanlık, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yasal bir revizyon yapmaya hazırlanıyor. Yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre, belediyeler hediye standartlarını belirleyen kurallara uymazsa, bağışçılar Haziran ayından vergi indirimlerinden yararlanamayacak.

Yeni düzenleme öncesi son şans

Geçen Mart ayında sona eren mali yılda Japonya genelinde en fazla bağış toplayan ve bakanlığın düzenlemeleri sıkılaştırma yönündeki hareketine karşı çıkan Izumisano şehri, yeni yasal revizyon bağış programına katılımları olumsuz etkilemeden, bağış programını tamamlamayı hedefliyor. - TOKYO

Kaynak: İHA