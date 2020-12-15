Japonya'daki ankete katılanların yüzde 32'si olimpiyatların iptal edilmesini istiyor
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Japonya'daki ankete katılanların yüzde 32'si olimpiyatların iptal edilmesini istiyor

15.12.2020 06:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:10
Japonya'daki ankete katılanların yüzde 32'si olimpiyatların iptal edilmesini istiyor

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin yaptığı ankete katılanların yüzde 32'si, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin yaptığı ankete katılanların yüzde 32'si, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.

NHK'nin haberine göre, hafta sonu telefonla düzenlenen "Tokyo Olimpiyatları'nın akıbeti" konulu ankete 1200'den fazla kişi katıldı.

Ankette yöneltilen "Tokyo 2020 düzenlenmeli mi?" sorusuna katılımcılar, yüzde 27 oranında "evet" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 32'si, bu soruya "olimpiyatlar iptal edilmeli" cevabını verirken, yüzde 31'i ise "organizasyon ertelenmeli" görüşünü savundu.

Ekim ayında düzenlenen ankette "düzenlenmeli" diyenlerin oranı yüzde 40, "iptal edilmeli" diyenlerin oranı yüzde 23, "ertelenmeli" diyenlerin oranı yüzde 25 çıkmıştı.

Abe "inandırıcı değil"

Hafta sonu anketinde, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun ofisinin, "siyasi fonları kontrol yasasını" ihlal ederek Abe taraftarları için düzenlediği "Sakura-kai" yemek harcamaları da soruldu.

Soruşturma süreci geçiren olaya ilişkin, katılımcıların yüzde 11'i Abe'nin açıklamalarını "ikna edici" bulduğunu, yüzde 45'i ise Abe'ye inanmadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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