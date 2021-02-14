Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı
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Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı

14.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:53
Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı

Japonya'da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi, o anları kaydetti.

Japonya'da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi, o anları kaydetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Fukushima bölgesinin açıklarında 60 km derinlikte olduğunu açıkladı. Diğer yandan sosyal medyada, şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'nde sızıntı söylentisi yayıldı. Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.

Depreme evinin küvetinde yakalanan bir kişi ise, sarsıntıyı kaydetti. Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı verilmediğini ve depremin başlangıçta 7.1 büyüklüğünden 7.3'e yükseldiğini açıkladı.


Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı
Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı
Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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